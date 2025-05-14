İsrail'den Macron'a Tepki

İsrail, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne 3 aydır uyguladığı insani yardım ambargosunun "kabul edilemez ve utanç verici" olduğu açıklamasına tepki gösterdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, uyguladığı sıkı ablukayla Gazze Şeridi'nde insani krizin derinleşmesine neden olan eleştiren Macron'un, Hamas propagandası yaptığı öne sürüldü.

Macron'un Gazze Şeridi'ne 19 aydır saldırılar düzenleyen İsrail hükümetinin insani yardım ambargosunun "kabul edilemez" olduğu yönündeki eleştirisiyle "Batılı demokratik kampı desteklemek yerine İsrail'in teslim olmasını talep ettiği" iddia edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemesini eleştiren Macron'a yanıt verdi.

Macron'a düşenin İsrail'i desteklemek olduğunu savunan Katz, İsrail ordusunun Fransız ordusunun geçmişte yaptıklarından daha ahlaksızca işler yapmadığını öne sürdü.

Macron'dan İsrail'e insani yardım ambargosu eleştirisi

Fransız TF1 kanalına konuşan Macron, Gazze'de bir insani dramın yaşandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "İsrail hükümetinin bugün yaptığı kabul edilemez. Bu utanç verici." ifadelerini kullanmıştı.

İnsani yardım yollarının açılması için mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Macron, Gazze'ye insani yardımların girişinin engellenmesi hakkında "(İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu hükümetinin yaptığı çok ciddi sorun." diye konuşmuştu.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 19 aydır devam eden saldırılarının yanı sıra 2 Mart'tan bugüne insani yardım girişini engelliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle 57 çocuğun yetersiz beslenme sebebiyle öldüğünü, durumun böyle devam etmesi halinde 71 bin çocuğun gelecek 11 ay içinde akut yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu paylaşmıştı.