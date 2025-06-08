İsrail'den Madleen Gemisine Tehdit - Son Dakika
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İsrail'den Madleen Gemisine Tehdit

08.06.2025 22:51
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İsrailli yetkili, Madleen yelkenlisinin Gazze'ye ulaşmasını engellemek için gerekli önlemleri alacaklarını duyurdu.

İsrailli yetkili, Gazze Şeridi'ne uyguladıkları ablukayı aşmayı ve insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Madleen yelkenlisinin Gazze'ye varması halinde filo akınıyla karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkili, İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 12 kişilik insani yardım gemisinin ablukayı delmek için harekete geçecek "filo dalgasına" sebep olacağını aktardı.

Madleen yelkenlisinin Gazze'ye insani yardım götürme çabasının provokasyon olduğunu iddia eden İsrailli yetkili, "(Madleen yelkenlisi), İsrail'e düşman bir filo dalgası yaratacak. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Yetkili, Madleen yelkenlisinin rotasını değiştirmemesi halinde İsrailli deniz komandolarının gemiyi basacağını ve Usdud (Aşdod) Limanı'na zorla götürüleceğini söyledi.

"Kimden gelirse gelsin Gazze'ye İsrail tarafından denetlenmemiş bir yardımın girişini engellemek için her yönden kuşatıyoruz." diyen İsrailli yetkili, Madleen yelkenlisinin girişine izin verdikleri takdirde kitleler onu takip edeceğini vurguladı.

İsrail'den Özgürlük Filosu'na tehdit

İsrail Savunma Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait Madleen yelkenlisi

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg'in olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Greta Thunberg, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Madleen, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Madleen Gemisine Tehdit - Son Dakika

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