İsrail\'den Tebriz\'e Saldırı

(ANKARA) - İran medyası, İsrail'in, İran'ın Tebriz kentinde bulunan petrol rafinerisi yakınlarında bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

İran haber ajansı Tasnim'de yer alan haberlere göre, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde yeni bir İsrail saldırısı gerçekleştirildi. İran televizyon kanalı İran TV de saldırının şehirdeki petrol rafinerisi yakınlarına yapıldığını bildirdi. Saldırıya ilişkin ayrıntılı açıklama henüz yapılmadı.