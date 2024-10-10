İsrail'den UNIFIL'e Yer Değiştirme Önerisi

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NEW İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) "çatışmalar yoğunlaşırken" 5 kilometre kuzeye doğru yer değiştirmesi önerisinde bulundu.

Danon, İsrail Daimi Temsilciliğinin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Hizbullah teröristleriyle" savaşmaya devam edeceklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL ile diyalog ve koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

"UNIFIL'ın çatışma yoğunlaşırken tehlikeden uzaklaşması için 5 kilometre kuzeye doğru yer değiştirmesini öneriyoruz." diyen Danon, Mavi Hat'ta artan gerginliğe Hizbullah'ın neden olduğunu savundu.

BM'den Danon'un önerisine tepki

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Danon'un önerisine ilişkin, "UNIFIL, yetkileri yönünde görevlerini yerine getiriyor ve mevcut yerlerinde kalmaya devam edecekler." dedi.

Daha önce de UNIFIL'in yer değiştirmesine ilişkin talepler yapıldığını kaydeden Haq, güvenlik durumunu gözden geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de UNIFIL'in görevini yapmaya devam etmesinin kilit öneme sahip olduğunu, UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde istikrar unsuru olduğunu düşündüğünü aktardı.

BM üyesi bir ülkenin halihazırda UNIFIL personelini hedef aldığına dikkati çeken Haq, "Hiçbir üye ülkenin UNIFIL personelini hedef almaması gerekir." diye konuştu.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında Mavi Hat'ta devam eden gerginliğe işaret edilmişti.

İsrail ordusunun Ras Nakura ve diğer bölgelere kara saldırısı düzenleyerek Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girdiği belirtilmişti.