İsrail'den UNRWA'ya Kapatma Baskısı

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İsrail'in, Hamas'ı desteklediği iddiasıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze ve Batı Şeria'daki yardım faaliyetlerini yasaklamaya hazırlandığı öne sürüldü.

The New York Times gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisince (Knesset) ekimde onaylanan UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan 2 yasa tasarısının bu ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haberde, İsrailli meclis üyelerinin, Hamas'ı perdeleme aparatı olarak gördüğü UNRWA'nın yardım faaliyetlerini yasaklanması için gerekli yasal düzenlemeler üzerine çalıştığı iddia edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, İsrail'in söz konusu yasayı uygulaması halinde, hiçbir yardım kuruluşunun, Gazze ve Batı Şeria'da milyonlarca Filistinliye yiyecek, su, ilaç, eğitim ve barınma gibi temel yardımlar sağlayan UNRWA'nın rolünü üstlenemeyeceğini belirtiyor.

BM yetkilileri, UNRWA'nın yardımlarının kesilmesi durumunda Gazze'deki kritik insani yardım faaliyetlerinin durabileceği uyarısında bulunuyor.

Batı Şeria ve Gazze'deki BM insani yardım operasyonu eski yöneticilerinden Jamie McGoldrick, bu tasarıların uygulanması kötü şartlar altında yaşamını sürdüren Filistinliler için büyük sıkıntılara neden olacağını vurguladı.

UNRWA'nın Gazze'de kurduğu mülteci kamplarında kalan 30 yaşındaki Filistinli Sami Abu Darweesh de UNRWA'nın bölgedeki rolünün önemine dikkati çekerek "Tüm dünya bizi terk etti. Hayatta kalmak için UNRWA'dan aldığımız yardımlardan başka hiçbir şeyimiz yok. Eğer o da kesilirse ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in, UNRWA'nın Gazze ya da Batı Şeria'daki faaliyetlerini ne şekilde ele alacağı, faaliyetleri komple yasaklayıp yasaklamayacağı henüz net olarak bilinmiyor.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını 29 Ekim'de kabul etmişti.

Birçok ülke İsrail'in kararını kınarken ABD yönetimi, İsrail meclisinin onayladığı ve UNWRA'nın faaliyetlerini sona erdirecek yasanın uygulanmasının durdurulması için İsrail hükümetine 30 Ekim'de çağrıda bulunmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 258 UNRWA personelini öldürmüştü.