İsrail'den Yeni Zorunlu Göç Çağrısı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı 4 beldedeki Filistinlerden El-Mevasi'ye göç etmelerini istedi.

İsrail, bir yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Beni Suheyla, El-Mahatta, Şeyh Nasır ve Maan beldelerinin boşaltılması çağrısında bulundu.

Adraee, "Bu bölgeleri derhal boşaltmalı ve El-Mevasi'deki insani bölgeye gitmelisiniz." ifadelerine yer verdi.

İsrail genellikle bu uyarılardan önce söz konusu bölgelere şiddetli hava veya kara saldırıları düzenliyor.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle Filistinlilerin zorunlu göç çilesi bitmiyor.

Bombaların hedefi olmamak için bölgeden bölgeye savrulan Filistinliler, güvenli yerin olmadığı Gazze Şeridi'nde nereye gideceklerini bilmiyor.

Zira, İsrail ordusu "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerlerin daha sonra boşaltılmasını istiyor hatta buralara da saldırılar düzenliyor.