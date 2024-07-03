İsrail Devlet Savcısı, Ulusal Güvenlik Bakanı hakkında soruşturma başlatıyor - Son Dakika
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İsrail Devlet Savcısı, Ulusal Güvenlik Bakanı hakkında soruşturma başlatıyor

İsrail Devlet Savcısı Amit Aisman'ın, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesini memnun etmek amacıyla soruşturma başlatma adımları attığı iddia edildi. Başsavcı Gali Baharav-Miara'dan Ben-Gvir hakkında adli soruşturma başlatılmasını isteyen Aisman, henüz nihai bir karar alınmadığını belirtti. Uzmanlar, bu adımın sadece UCM'yi ikna etmek için atıldığını ifade etti.

03.07.2024 12:03
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İsrail Devlet Savcısı Amit Aisman'ın, "Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) memnun etmek" amacıyla Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında soruşturma yapılmasına ilişkin adımlar attığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Aisman, Başsavcı Gali Baharav-Miara'dan " Gazze'deki Filistinlileri provoke ettiği şüphesiyle" Ben-Gvir hakkında adli soruşturma başlatılmasını istedi.

Süreci Başsavcı Miara'nın yürüttüğüne yer verilen haberde, Ben-Gvir'e yönelik soruşturma açılıp açılmayacağı hakkında henüz nihai bir karar alınmadığını, soruşturma açılması yönünde karar alınsa bile Ben Gvir'e karşı iddianame hazırlanması ihtimalinin uzak olduğuna dikkati çekildi.

Başsavcılık ofisi yetkililerinin görüşlerine yer verilen haberde, muhtemel soruşturmanın "hiçbir sonuca varmayacağı" değerlendirildi.

Uzmanlar, Devlet Savcısı Aisman'ın bu adımı "sadece UCM'yi ikna etmek için" attığını belirtti.

Haberde, Ben Gvir hakkında muhtemel soruşturmanın, "UCM'yi memnun etme ve İsrail yargı sisteminin bakanları soruşturduğunu gösterme" amacıyla başlatılan "göstermelik" bir girişim olduğuna ilişkin intibaların olduğuna yer verildi.

Ben-Gvir'dan soruşturma girişimi tepki

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ben-Gvir ise KAN'ın haberine ilişkin X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İnanılmaz. Savcı, İsrailli bir bakanı düşman ülkenin vatandaşlarını provoke etme şüphesiyle soruşturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, İç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile başsavcılığın, "Gazze'de suikast düzenleyeceğine İsrailli bir bakana suikast düzenlemeye çalıştıklarını, bunun başarılı olmayacağını" savundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" açıklamıştı.

Uluslararası bölgesel insan hakları mecralarında aynı şekilde Ben-Gvir hakkında da tekrarladığı provoke açıklamaları çerçevesinde benzer bir adım atılması çağrıları yükseliyor. Ben-Gvir, son olarak 30 Haziran'da yayımlanan videoda "Filistinli mahkumlar başlarından vurularak öldürülmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Devlet Savcısı, Ulusal Güvenlik Bakanı hakkında soruşturma başlatıyor - Son Dakika

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