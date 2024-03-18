İsrail'e 35 Bin Ton Silah ve Mühimmat Taşındı

İsrail'e, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana büyük çoğunluğu ABD'den olmak üzere 35 bin ton silah ve mühimmat taşındığı ortaya çıktı.
Israel Hayom gazetesinde yayınlanan haberde, 7 Ekim'den bu yana çoğu ABD'den olmak üzere çeşitli ülkelerden 300'den fazla uçak ve yaklaşık 50 gemiyle 35 bin ton silah ve mühimmatın İsrail'e geldiği belirtildi.
İsrail'in ana silah tedarikçisinin ABD olduğu ve olmaya devam ettiği, silah sevkiyatının küçük bir kısmının ise diğer bazı ülkelerinden yapıldığı kaydedildi.
ABD'nin söz konusu silah sevkiyatının Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna açık desteğinin kanıtı olduğu ve aynı şekilde kuzey cephesinde Hizbullah'a karşı savaş hazırlığına da destek verdiği ifade edildi.
İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin, Washington ile Tel Aviv hükümetleri arasında Gazze konusunda artan gerilim nedeniyle ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını yavaşlatma olasılığından endişe duyduğu kaydedildi.
İki taraf arasındaki anlaşmazlığın çeşitli konular etrafında döndüğü ancak bazı kaynaklara göre söylemlerdeki gerilimin ana nedeninin Başkan Joe Biden liderliğindeki ABD yönetimi ile Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti arasındaki güven eksikliği olduğu aktarıldı.
Haberde ayrıca, İsrail'in, ABD'nin sadece silah değil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de desteğine muhtaç olduğu kaydedildi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 250'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 592 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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