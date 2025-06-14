İsrail'e Füze Saldırısı: 2 Ölü, 19 Yaralı

(ANKARA) – İsrail polisi ve acil durum yetkilileri, İran'ın bu sabah Tel Aviv'in güneyinde yer alan Rishon Lezion kentindeki bir yerleşim alanına düzenlediği füze saldırısının ardından enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail polisi tarafından paylaşılan bir fotoğrafta, saldırının gerçekleştiği bölgeden insanların tahliye edildiği görülüyor. Yetkililer, saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ulusal acil durum servisi Magen David Adom (MDA) yaptığı açıklamada, olay yerine ulaşan ekiplerin "birden fazla binada ciddi yıkımla karşılaştığını" belirtti.

MDA açıklamasında, "Yaralılardan bazıları enkaz altında mahsur kalmıştı, bazıları ise yürüyerek yardım istedi. Burası oldukça zor ve karmaşık bir sahneydi; kimsenin enkaz altında kalmadığından emin olmak için aramalar sürüyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail'de sirenler çalmaya devam ediyor, ABD Büyükelçisi gece boyunca 5 kez sığınağa indiğini açıkladı

İsrail ordusu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sabaha karşı füze sirenlerinin alarma geçtiğini ve milyonlarca İsrailli'nin sığınaklara koştuğunu duyurdu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, gece boyunca beş kez sığınaklara inmek zorunda kaldığını açıkladı. Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'de zorlu bir geceydi" ifadelerini kullandı.

Huckabee, cumartesi sabahı yaptığı paylaşımda, Yahudiler için dinlenme günü olan Şabat'ın normalde sakin geçmesi gerektiğini ancak "muhtemelen öyle olmayacağını" belirterek, gece boyunca İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığını aktardı.

İran'ın geniş çaplı misilleme saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları çarşamba günü Orta Doğu'daki çeşitli bölgelerde bulunan görece önemsiz personelin tahliyesi için hazırlık yapmıştı. Bu adım, İsrail'in İran'a yönelik saldırısından iki gün önce atıldı.