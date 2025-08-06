İsrail'e Gazze için baskı

İsrail basını, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına arabulucu ülkelerin Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi planına son verilip müzakerelerin yeniden başlatılması için Tel Aviv yönetimine baskı yaptığını yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, arabulucuların İsrail'in Gazze'yi işgal planını durdurmak ve Tel Aviv yönetimini yeniden müzakere masasına döndürmek için yoğun baskı uyguladığı belirtildi.

Haberde, ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynağın, "Gazze'yi işgal planı onaylanmadan müzakerelere dönülme ihtimali yok." dediği kaydedildi.

Ayrıca arabulucuların bir yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal planını durdurmaya çalıştığı diğer yandan Hamas'a da müzakere masasına dönmesi için baskı yaptığı ifade edildi.

Katar, Mısır ve ABD, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası müzakerelerine arabuluculuk ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 654 kişi yaşamını yitirdi, 39 bin 401 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1655'e, yaralıların sayısı da 11 bin 800'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.