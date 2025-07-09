İsrail'e Yıkım İçin Buldozer Sevkıyatı - Son Dakika
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İsrail'e Yıkım İçin Buldozer Sevkıyatı

09.07.2025 15:54
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ABD'den İsrail'e buldozer sevkiyatı yapıldı, Gazze'deki yıkım oranı %92'yi buldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin evlerini yıkmada kullanması nedeniyle eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde teslimatı askıya alınan çok sayıda buldozerin İsrail'e getirildiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'den İsrail ordusuna gönderilen onlarca buldozerin bu sabah Hayfa Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Gemiyle getirilen çok sayıda buldozerin kamyonlara yüklenerek zırhlandırmak üzere İsrail ordusun lojistik merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana 870 nakliye uçağı ve 144 geminin çoğunluğu ABD'den olmak üzere 100 bin tondan fazla silah ve askeri teçhizatı İsrail'e ulaştırdığı kaydedildi.

Eski ABD Başkanı Biden'ın söz konusu buldozerlerin Gazze'de Filistinlilere ait evleri yıkmak için kullanılacağı gerekçesiyle teslimatını askıya aldığı bildirilmişti.

Gazze'deki konutların yüzde 92'si ya yıkıldı ya da hasar gördü

İsrail saldırıları sonucu başta kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki ağır yıkım dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü.

Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.

Çok sayıda İsrail askeri, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de iş makineleriyle Filistinlilere ait yapıları yıktıkları anları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

İsrail ordusunda görev yapan Haham Avraham Zerbib, yerel bir televizyonda katıldığı bir programda, Gazze'de Filistinlilere ait yapıları yıktığını övünerek anlatmıştı.

Zerbib, orduda görev yaptığı süre boyunca Gazze'de haftada ortalama 50 evi yıktığını, bunların çok katlı binalar olduğunu, iki katlı evin bile kendisini tatmin etmediğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'e Yıkım İçin Buldozer Sevkıyatı - Son Dakika

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