İsrail, Esir Asker Alexander'ı Kızılhaç'a Teslim Etti - Son Dakika
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İsrail, Esir Asker Alexander'ı Kızılhaç'a Teslim Etti

İsrail, Esir Asker Alexander\'ı Kızılhaç\'a Teslim Etti

Gazze'de serbest bırakılan esir asker Idan Alexander, uluslararası ekiplerce teslim alındı. İsrailliler, diğer esirlerin de serbest kalması için gösteri düzenledi.

12.05.2025 19:50
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Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları başta olmak üzere çok sayıda İsrailli, ABD vatandaşlığı da bulunan esir asker Idan Alexander'ın Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesini, Tel Aviv'deki "Esirler Meydanı" adı verilen bölgede takip etti.

Hamas ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler çerçevesinde serbest bırakılan Alexander'ın Kızılhaç ekiplerine teslimi sonrasında araçların Han Yunus kentinden ayrılışı meydana kurulan dev ekrana yansıtıldı.

Kızılhaç ekiplerinin esiri teslim almasının ardından meydanda sevinç gösterileri yapıldı.

Ekrandan esirin serbest bırakılmasını takip eden İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki diğer esirlerin fotoğraflarını taşıdı.

Esir yakınları, Washington yönetiminden Gazze Şeridi'ndeki tüm esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir esir takası anlaşmasını talep etti.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde gösteri

Bazı esir yakınları, İsrail Savunma Bakanlığı binası çevresinden ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler, "Başkan Trump sen bize ümit verdin", "Artık bir anlaşma istiyoruz" gibi ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan İsrailliler, burada da Gazze Şeridi'nde tüm esirlerin serbest bırakılacağı bir anlaşma yapılması talebinde bulundu.

İsrailli esir yakınları hükümeti eleştirdi

Esir yakınları, ABD-İsrail çifte vatandaşı Alexander'ın, Tel Aviv yönetiminin dahli olmadan Hamas ile ABD ile arasındaki doğrudan müzakereler neticesinde serbest bırakılması nedeniyle İsrail hükümetini sert bir şekilde eleştirdi.

Gazze'de ölen esirlerden Idan Shtivi'nin babası Eli Shtivi, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, "Esirlerin serbest bırakılması için ABD vatandaşı olması mı gerekiyor?" diye sordu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'deki esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esirleri getirmek yerine saldırıları genişletmeye hazırlandığını belirterek, "O bir ölüm meleği olmayı seçti. Hayatları kurtarmak ve hepsini geri getirmek yerine, sevdiklerimizi cesetlere dönüştürmeyi seçti." ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bıraktı

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim ettiğini açıkladı.

Hamas bu adımının, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğunu ifade etmişti.

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinden serbest bırakılarak Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Esir Asker Alexander'ı Kızılhaç'a Teslim Etti - Son Dakika

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