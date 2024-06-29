İsrail, Filistin'deki Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'de özellikle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Hristiyan varlığını hedef aldığını duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hristiyanların hedef alınması "İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmünün ve soykırımın bir parçası" olarak değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında İsrail'in amacının "kutsal topraklardaki gerçek Filistinli Hıristiyan varlığını yok etmek, siyasi çatışmayı ve yasa dışı işgalin varlığını dini bir çatışmaya dönüştürmek" olduğu kaydedildi.

Açıklamada İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'te ve çeşitli şehirlerdeki kiliselere ve çeşitli mülklerine vergi mecburiyeti getiren yasal düzenlemeleri için "yasa dışı tedbirler" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Doğu Kudüs şehri üzerinde egemenliğinin olmadığına işaret edilen açıklamada şehirdeki egemenliğin yalnızca Filistin halkına ve yönetimine ait olduğu vurgulandı.

"Bu adım, kiliselerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir"

ABD merkezli Ortadoğu'da Barış için Kiliseler (CMEP) isimli platformundan yapılan açıklamada, "İsrailli belediyelerin, kiliselerin mülkleri üzerinden vergi toplamak için yeni bir girişiminin olduğu dönemde, kutsal topraklardaki kiliselerle dayanışma içinde olunduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Bu adım, kiliselerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in vergi toplama girişiminin, "bölgede gün geçtikçe küçülen Hristiyan topluluğa verebileceği zarara" dikkati çekilen açıklamada, "Kutsal topraklarda dini özgürlük ve uyumu güvence altına alan mevcut durum korunmalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrailli belediyelerin 23 Haziran'da Nasıra, Yafa ve Kudüs kiliselerine emlak vergilerini ödememesi nedeniyle yasal işlem başlatacağı bildiriminde bulunduğu kaydedildi.

Kilise başkanları ve patriklerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Söz konusu yasal işlemleri Hristiyan varlığına bir saldırı olarak kınadıkları" bir mektup yazdıkları ve söz konusu uygulamaların sonlandırılması, kiliseler ile İsrail'in anlaştığı düzenlemelerin yeniden uygulanması" çağrısında bulundukları aktarıldı.

Açıklamada, "Bu uygulamalar, kiliselerin tarihi ve hukuki haklarına zarar vermekte ve kiliseler ile İsrail arasında daha önce yapılan anlaşmalarla çelişmektedir. Aynı zamanda Kudüs'te ve kutsal topraklarda var olan ve birçok kez teyit edilen kutsal statükoyu da ihlal etmektedir." ifadesine yer verildi.

İsrailli belediyelerin istediği vergilerin toplanması durumunda, "kiliseler, Hristiyan toplum ve sunulan sosyal hizmetlerin onarılamaz bir şekilde zarar göreceğine" dikkati çekildi.

Açıklamada, Şubat 2018'de Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi, Kudüs Belediyesinin kiliseleri vergiye bağlama planına tepki amacıyla kapatıldığı hatırlatıldı.

Kilisenin protesto amacıyla kapatılmasının dünya çapında Hristiyanların dikkatini çektiği ve Kudüs Belediyesinin kiliselerden vergi toplama uygulamasından vazgeçmesi için baskı yapılmasına sebep olduğu kaydedildi.

Açıklamada, baskıların ardından "Netanyahu'nun kiliselere karşı tüm yasal işlemleri iptal ettiği" ifade edildi.