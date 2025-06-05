İsrail, Gazze'de 40 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 4'ü gazeteci olmak üzere en az 40 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evlere, binalara ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırılarını sürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin batısındaki Benna fırını yakınlarında bulunan bir eve düzenlediği hava saldırısında bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, İsrail topçu birliklerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Magraka beldesini bombaladığını aktardı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı vurması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Asda bölgesi yakınlarında Roni Caddesi üzerindeki yerinden edilenlerin sığındığı çadıra insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un doğusundaki bölgelere düzenlenen hava saldırısında ise 3 Filistinli öldü.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Han Yunus'un kuzeydoğusundaki Karara beldesinde Filistinlilere ait binalarını patlattığını kaydetti.

Ayrıca Han Yunus'un Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, El-Beled, Satr el-Garbi, Ketibe ve 5. Cadde bölgeleri ile çevresine yoğun topçu saldırıları düzenlendi.

İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Keşku Caddesi üzerindeki bir evi hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus'ta bir yardım aracını hedef alan saldırısında 2, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un El-Emel Mahallesine düzenlenen hava saldırısında da 3 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'yı hedef alan bombardımanında hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 2 Filistinli öldü. İlk yardım ekipleri ise Cibaliya'da enkaz altından 3 kişinin naaşını çıkardı.

İsrail ordusunun Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda 4 gazeteci hayatını kaybetti.

Beyt Lahiya'da İsrail topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda 3, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şifa Caddesinde de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.