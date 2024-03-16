İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı bir binayı bombaladı, ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 7 katlı bir binayı bombalaması sonucu ölenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.
Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde bir binayı hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze kentindeki Lebabidi Caddesi'nde 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etti. Ölenler ve enkaz altında kalanlar var." denildi.
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