İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı bir binayı bombaladı, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı bir binayı bombaladı, ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Lebabidi Caddesi'nde 7 katlı bir binayı hedef alarak bombalaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Filistin Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada, enkaz altında kalan insanların olduğu belirtildi.

16.03.2024 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 7 katlı bir binayı bombalaması sonucu ölenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde bir binayı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze kentindeki Lebabidi Caddesi'nde 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etti. Ölenler ve enkaz altında kalanlar var." denildi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı bir binayı bombaladı, ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocaelispor Taraftarı Başkan Koyun'a İstifa Çağrısı Yaptı
    01:26 Kocaelispor Taraftarı Başkan Koyun'a İstifa Çağrısı Yaptı

    Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a istifa çağrısında bulundu. Taraftarlar, son haftalarda istenilen sonuçları alamayan takımın başkanını eleştirerek, başka şeylere zorlamamalarını istedi.

  • Murat Kurum: İstanbul'da 1,8 puan fark var, bazı araştırma şirketleri daha fazla olduğunu söylüyor
    01:25 Murat Kurum: İstanbul'da 1,8 puan fark var, bazı araştırma şirketleri daha fazla olduğunu söylüyor

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, son anket sonuçlarına ilişkin, "1-1,5 puan biz öndeyiz dediğimiz yerden bunun üzerine koya koya gidiyoruz.

  • Antakya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
    01:23 Antakya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

    Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilin iki yaya çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Antakya çevre yolu Gülderen kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Okan İ. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Okan İ'nin öldüğünü diğer yayanın ise hafif şekilde yaralandığını tespit etti. Yaralı, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

  • Isparta'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
    01:21 Isparta'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

    Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Balkırı köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. H.Ç. isimli şüpheli, Ali K. ve Mustafa Ç.'yi bıçakla yaraladı. Yaralılar, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

  • Yılanlar Grubu Çetesi Operasyonunda 13 Tutuklama
    01:20 Yılanlar Grubu Çetesi Operasyonunda 13 Tutuklama

    Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi.

  • CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çiftlikköy Altınkum Mahallesi'nde halk buluşması düzenledi
    01:18 CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çiftlikköy Altınkum Mahallesi'nde halk buluşması düzenledi

    CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çiftlikköy Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında çocukların sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi.

  • Isparta'da Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
    01:17 Isparta'da Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

    Isparta'nın Davraz Mahallesi Dostpet Kavşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Osman K. idaresindeki kamyonet ile Fatih Emre S. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Fatih Emre S. ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

  • Esenler Tem Otoyolu'nda cip tıra çarptı: 1 yaralı
    01:17 Esenler Tem Otoyolu'nda cip tıra çarptı: 1 yaralı

    İstanbul Esenler Tem Otoyolu'nda meydana gelen kazada, hızını alamayan bir cip sürücüsü önündeki tıra çarptı. Cip kullanılamaz hale gelirken sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik normale döndü.

  • Orta refüje giren araç demir bariyeri biçti: 1 yaralı
    01:14 Orta refüje giren araç demir bariyeri biçti: 1 yaralı

    Kocaeli D100 bağlantı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, orta refüje çarparak demir bariyerleri 5 metre boyunca biçti. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


00:11 Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi
23:38 Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu
23:06 Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan “Şikayetçi misin“ sorusuna “Ona tokat atın“ yanıtı Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan "Şikayetçi misin?" sorusuna "Ona tokat atın" yanıtı
22:21 Rusya’dan Odessa’ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı
20:21 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
22:47 Bağcılar Meydanı’nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu
22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
22:01 Trabzon’da otobüs terminalinde piton ele geçirildi Trabzon'da otobüs terminalinde piton ele geçirildi
21:38 Bingöl’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı
20:40 Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü
20:35 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı 2 madde sayıp “Bunları yaparsan oylar senin“ dedi Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 2 madde sayıp "Bunları yaparsan oylar senin" dedi
19:45 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu oyun iyice kirlendi“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 01:26:46. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı bir binayı bombaladı, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement