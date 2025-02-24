İsrail Gazze'de Ateşkes İhlali

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İsrail ordusunun, ateşkese anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kent merkezinde düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı evlerde yangın çıktığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphi Koridoru'nda konuşlanan tankları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Refah kent merkezindeki Avde Kavşağı yakınlarında bulunan evlere yoğun ateş açtı. Saldırılar sonucu bazı evler alev aldı.

İsrail askerleri ayrıca kentin doğu bölgelerindeki Filistinlilere ateş açtı. Her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olup olmadığını ilişkin bilgi verilmedi.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Gazze hükümeti Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen bir ayı aşkın sürede 100 Filistinliyi öldürdüğünü, 820 kişiyi yaraladığını belirtmişti.

İsrail ordusunun 350'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini belirten Maruf, en önemlileri arasında insani protokol hükümlerinin engellenmesinin yer aldığını kaydetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın 48 bin 338 Filistinli öldü, 111 bin 753 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.