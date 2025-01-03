İsrail, Gazze'de Doktoru Alıkoydu - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Doktoru Alıkoydu

İsrail Ordusu, Hamas şüphesiyle Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoydu.

03.01.2025 20:16
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İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoyduğunu doğruladı.

Ordunun basın ofisinden Ebu Safiyye'nin durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ebu Safiyye'nin "Hamas üyesi olabileceği şüphesiyle soruşturulduğu" öne sürüldü.

Filistinli doktorun nerede alıkonduğu ve sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerleri tarafından 27 Aralık'ta basılarak boşaltılan ve birçok bölümü ateşe verilen Kemal Advan Hastanesi'ne ilişkin çeşitli iddialara yer verildi.

İsrail askerleri 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni basarak Ebu Safiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

Ebu Safiyye'nin alıkonmadan yıkıntılar arasında beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü görüntü, Gazze'de işgale karşı direnişin sembollerinden biri haline gelmişti.

Görgü tanıkları, baskının olduğu 27 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınmayan Ebu Safiyye'nin İsrail askerlerince alıkonduğunu aktarmıştı.

İsrail ordusu ise işgale karşı duruşuyla sembol haline gelen Filistinli doktoru alıkoyduğunu doğrulamamıştı.

Daha önce alıkonan ve geçen hafta serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Ebu Safiyye'nin İsrail'in işkence ve ihlallerle gündeme gelen Necef (Negev) Çölü'ndeki Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde tutulduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Doktoru Alıkoydu - Son Dakika

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