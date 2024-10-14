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- İsrail, Gazze'de hastane arazisinde sivillerin sığındığı çadırları vurdu: 4 ölü

GAZZE - İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin arazisinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken, en az 70 Filistinli yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. Bölgede tüm yerleşim yerlerini yok eden İsrail güçleri, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları da hedef alıyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde yer alan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin arazisinde sivillerin bulunduğu çadırları hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken, en az 70 kişi yaralandı. Olay yerinden gelen görüntülerde, saldırının ardından çadırların olduğu bölgede büyük bir yangın çıktığı görüldü.