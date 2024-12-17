İsrail Gazze'de Saldırı Düzenledi: 22 Ölü - Son Dakika
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İsrail Gazze'de Saldırı Düzenledi: 22 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 22 Filistinli hayatını kaybetti.

17.12.2024 17:55
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda en az 22 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Daur" ailesine ait evi hedef aldığı saldırıda 15, aynı bölgede Salah Şehade Camisi yakınlarındaki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Bilal bin Rabah Camisi çevresindeki sivilleri hedef aldığı saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında toplanan sivillerin ve bir aracın hedef alındığı saldırıda, 1 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de Saldırı Düzenledi: 22 Ölü - Son Dakika

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