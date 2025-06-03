İsrail Gazze'de Saldırıları Genişletiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Gazze'de Saldırıları Genişletiyor

03.06.2025 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'de saldırılarını artırarak zorunlu göç ve işgal korkularını derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde uzun süredir düzenlediği saldırıların yol açtığı yıkım özellikle son bir haftada giderek derinleşirken bölgedeki işgalin ve zorunlu göçlerin daha da genişlemesinden endişe ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ayakta kalan evleri ve apartmanları bir haftadan uzun süredir yoğun bir şekilde bombalıyor.

Filistinliler, İsrail ordusunun, 17 Mayıs'ta Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceği "Gideon Savaş Arabaları" ismini verdiği kara saldırısı kapsamında zorunlu göç ve toprakların işgali eylemlerine devam edeceği konusunda endişeli.

Tel Aviv, daha sonra Gazze Şeridi'nin kalıcı işgal için başlattığı şiddetli saldırılar kapsamında kuzeydeki Filistinlilerin batıya doğru sürgün edilmesi için 30 Mayıs'ta emir yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan 2 kentteki 5 mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee, İsrail ordusunun, El-Atatıra, Cibaliya el-Beled, Eş- Şucaiyye, Ed-Derec ve Ez-Zeytun mahallerinde saldırılarını şiddetlendireceğini ve genişleteceğini ifade etti.

İsrail ordusu bu dönemde sivillerin yaşadığı evleri ve binaları yoğun şekilde hedef aldı; bazı evler sürgün emriyle eş zamanlı boşaltıldı. Bu tür bombalı saldırıların, İsrail'in "Gideon Savaş Arabaları" kara saldırısı kapsamında genişletilmesinden bahsediliyor.

Filistinliler, ev ve konutlara yönelik bu yoğun bombardımanın, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde genişletilmiş bir kara saldırısının habercisi olabileceği yönündeki endişelerini dile getiriyor.

Filistinlilerin endişeleri

Filistinliler, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, İsrail ordusunun kent merkezlerindeki evleri ve apartmanları kasıtlı olarak hedef aldığını söyledi.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in gerçekleştirdiği bu yıkımın, daha önce duyurulduğu gibi İsrail ordusunun kara saldırısını genişletmesinin habercisi olabileceğini vurguluyor.

Filistinliler, İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme amacıyla başlattığı Gideon Savaş Arabaları isimli kapsamlı saldırıları sebebiyle göçe zorlanmak ve topraklarını İsrail'in işgal etmesi nedeniyle "ciddi endişe duyduklarını" ifade etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 1 Haziran'da Gazze'nin güneyine gittiği sırada orduya saldırıları Gazze'nin kuzey ve güneyindeki ilave alanları da kapsayacak şekilde genişletme talimatı verdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin yüzde 77'si üzerindeki işgalini "etnik temizlik, sürgün ve sistematik soykırım" yoluyla dayattığı ve Gazze'deki demografik yapıyı zorla değiştirmeye çalıştığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in ya doğrudan işgal ve birliklerini konuşlandırma veya toprak sahibi Filistinlilerin geri dönüşünü engelleyecek şekilde yoğun ateş açma yoluyla "sürgün politikası" uyguladığına dikkati çekildi.

İsrail, Filistinlileri Gazze'den sürme politikası uyguluyor

Filistinli siyasi analist Usame Mugayyir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de ev ve yerleşim yerlerini hedef alan yoğun bombardımanlarının, kara saldırılarını genişletmesine hazırlık olarak geniş bir yıkım alanı açma hedefiyle yapıldığına dikkati çekti.

Mugayyir, İsrail'in şiddetli saldırılarıyla karadan işgaline yol açmanın yanı sıra hedef alınan bölgelerde yaşayan Filistinlileri korkutarak ateş altında zorla yerinden ettiğini de belirtti.

Filistinli analist, "İsrail, Filistinlileri yerlerinden edip Gazze'den sürmeye yönelik projeleri hayata geçirmenin yanı sıra, Gazze'yi yaşanmaz hale getirerek tamamen harap bir alana dönüştürmeyi de amaçlıyor." dedi.

Mugayyir, İsrail'in kara saldırılarını genişletmesi durumunda bunu evleri ve yerleşim alanlarını hedef alan hava saldırılarının takip edeceğini, İsrail'in bu eyleminin Refah kenti ile Gazze'nin kuzeyinde uyguladığı "kentsel imha politikasının bir uzantısı" olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun "Hamas'ı yok etmek ve savaşı bitirmek için" Gazze'deki kentsel alanı tamamıyla ortadan kaldırması gerektiğine inandığını söyleyen Mugayyir, buna örnek olarak Gazze'nin kuzeyi ile Refah kentindeki durumu hatırlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 13 Mayıs'ta İsrail Meclisindeki Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı konuşmadan sızdırılan bilgilere göre "Gazze'deki Filistinlilerin evlerinin, geri dönmelerini imkansız kılmak için kasıtlı olarak yıkıldığını" itiraf etmişti.

Netanyahu, kapalı oturumda yaptığı konuşmada, "Gazze'de her gün daha fazla ev yıkıyoruz ve böylece Filistinlilerin geri dönecekleri bir yerleri olmayacak. Sonuç olarak, Gazzelilerin, Gazze'yi terk etmesi gerekecek ancak en büyük zorluk onları kabul edecek ülkeleri bulmak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de Saldırıları Genişletiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 02:30:23. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de Saldırıları Genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.