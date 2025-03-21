İsrail, Gazze'de Yeni Saldırılara Başladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Yeni Saldırılara Başladı

İsrail, Beyt Lahiya'ya tanklarla girdi, hava saldırıları düzenledi. 710 Filistinli yaşamını yitirdi.

21.03.2025 12:16
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İsrail askeri araçları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine girerek ateş açtı ve bölgede topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait tanklar, soykırım nedeniyle büyük yıkıma maruz kalan Beyt Lahiya kentine girdi. Tanklar bölgede yoğun bir şekilde ateş açtı ve topçu mermileriyle saldırılar düzenledi.

Aynı zamanda İsrail savaş uçakları kentin güney doğusundaki Tel el-Heva Mahallesindeki Es-Sanaa Caddesini bombaladı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine de kara saldırılarının başladığı ve ordunun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortak saldırılar düzenlediği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesi kıyısında kara saldırılarına başlandığı, saldırı öncesinde bölgede Hamas'a ait noktaların da havadan hedef alındığı öne sürülmüştü.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırılarına yeniden başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, saldırılarda 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Yeni Saldırılara Başladı - Son Dakika

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