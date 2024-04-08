İsrail, Gazze'deki askeri birliklerini geri çekti - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki askeri birliklerini geri çekti

İsrail, Gazze\'deki askeri birliklerini geri çekti

İsrail ordusu, Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılardan sonra bir tugay dışında tüm kara birliklerini geri çekti. Ancak, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nahal adlı tugay hala bölgede kalmaya devam edecek. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze çevresinde yeni güvenlik bölgeleri oluşturarak yeniden organize oldu ve istihbarata dayalı saldırılara odaklanacak. Askerlerin geri çekilmesinin siyasi baskıyla ilgili olmadığı belirtiliyor.

08.04.2024 11:15
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ÇEKİM TARİHİ: Arşiv görüntüleri

İsrail ordusunun yakın zamanda Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılardan çeşitli görüntüler (İsrail Savunma Kuvvetleri'nin izniyle)

İsrail, Pazar günü bir tugay dışında Gazze'nin güneyindeki tüm kara birliklerini geri çekti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen ve şeridin güneyindeki sivillerin kuzeye geri dönmesini engelleyen Nahal adlı tugay, Gazze'nin orta kesiminde kalmaya devam edecek.

Öte yandan, İsrail devletine ait Kan TV'nin haberine göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze çevresinde yeni "güvenlik bölgeleri" oluşturarak yeniden organize oldu.

IDF kaynaklarına dayandırılan haberde, İsrail birliklerinin artık "istihbarata dayalı" saldırılara odaklanacağı ve gerektiğinde Gazze'ye dönmeye hazırlanmak için güç tazeleyeceği belirtildi.

Haberde askerlerin bölgeden ayrılmasının "siyasi baskıyla ilgili olmadığı" belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki askeri birliklerini geri çekti - Son Dakika

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