İsrail, Gazze'deki bir okula bombalı saldırı düzenledi: 10 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki bir okula bombalı saldırı düzenledi: 10 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

20.08.2024 16:48
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında yer alan Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği bombalı saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okulunu bombaladı.

Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybederken, birçok Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in bombardımanında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu zorla yerinden edilmiş 700 kişinin sığındığı okul binalarından biri yıkıldı.

Sivil savunma ve ambulans ekiplerinin, gerekli ekipmanların bulunmaması nedeniyle yıkılan binanın enkazında kalanları çıkaramadığı aktarıldı.

İsrail ordusu ağustos aynın başından beri 8 okulu vurdu

Mustafa Hafız Okulu, İsrail'in ağustos ayının başından bu yana Gazze Şeridi'nde hedef aldığı, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı 8'inci okul.

İsrail ordusu 3 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okuluna saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusunun 4 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta da Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Resmi verilere göre, İsrail ordusu, ağustos ayının ilk 10 gününde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 7 okulu hedef almıştı; bu saldırılarda 179'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki bir okula bombalı saldırı düzenledi: 10 Filistinli öldü - Son Dakika

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