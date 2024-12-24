İsrail, Gazze'deki Hastaneleri Bombaladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Hastaneleri Bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'deki sağlık merkezlerini bombalayıp tahliyeye zorladı, binlerce sivil zarar gördü.

24.12.2024 12:18
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı sağlık merkezlerini bombaladı, bazı sağlık merkezlerini ise tahliyeye zorladı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Endonezya Hastanesi çevresinde zırhlı araçlarla ilerlediğini ve yoğun hava saldırıları ile bölgeye ateş açtığını bildirdi.

Hizmet verilemeyen hastanede kalan sağlık personeli, hastalar ve sığınmacılar, yoğun ateş altında tahliyeye zorlanarak Gazze şehir merkezine yönlendirildi.

İsrail tankları, Beyt Lahiya'nın farklı bölgelerini ve Kemal Advan Hastanesi çevresini de bombaladı. Haftalardır kuşatma uygulanan Kemal Advan Hastanesi'nin çevresindeki binalar ve altyapı tahrip edildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi de İsrail topçuları tarafından bombalandı. Hastane yönetimi, çevredeki bölgelerin ağır hava saldırıları altında olduğunu ve saldırıların çevredeki evlerin yanmasına yol açtığını açıkladı.

İsrail ordusunun 5 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar, bölgedeki üç ana hastaneyi çalışamaz duruma getirdi. Kemal Advan Hastanesi, asgari düzeyde sağlık hizmeti sağlamaya çalışsa da ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği hizmetleri büyük ölçüde aksatıyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail'in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle "Generallerin Planı" olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Hastaneleri Bombaladı - Son Dakika

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