İsrail, Gazze'deki İşgali Sürdürecek - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki İşgali Sürdürecek

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'deki stratejik bölgelerin kontrolünü sürdüreceklerini duyurdu.

25.12.2024 19:16
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru'nda İsrail işgalinin süreceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Philadelphi Koridoru'na giden Katz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki "tampon bölgeleri ve stratejik mevzileri" tutmaya devam edeceğini aktardı.

Katz, "(Gazze'de) güvenlik kontrolünün, tehditleri önlemek için her bölgede hareket etme yetkisine sahip olacak İsrail ordusunun elinde olmasını sağlayacağız." dedi.

Gazze Şeridi'nde "İsrail kentlerinin güvenliğini sağlayacak güvenlik bölgeleri, tampon bölgeler ve stratejik karakolların" olacağını kaydeden Katz, "güvenlik bölgesinden" ne kastettiğine ilişkin detaylı bir açıklamada bulunmadı.

Katz, "Halihazırda her gün devam eden çatışmalar nedeniyle burada yeni bir gerçeklik yaratacağız." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Philadelphi Koridoru'nu mayıs ayının sonunda tamamen kontrol altına aldığını duyurmuştu.

Koridor, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin ardından Gazze Şeridi'ni dış dünyadan izole etmek için kullandığı en belirgin sınır yolu sayılıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 361 Filistinli öldü, 107 bin 803 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki İşgali Sürdürecek - Son Dakika

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