İsrail, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde onlarca evi hedef aldı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde onlarca evi hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'ne 4 gündür havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda çok sayıda ev, yollar ve altyapı hedef alındı. Yaralılar abluka nedeniyle hastanelere ulaşamıyor ve yardım istiyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden acil harekete geçilmesi talep edildi.

29.06.2024 12:47
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İsrail ordusunun, 4 gündür havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin doğusundaki Eş- Şucaiyye Mahallesi'nde onlarca evi hedef aldığı, yaralıların abluka nedeniyle hastanelere ulaşamadığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi'ne havadan ve karadan yoğun saldırılarına 4'üncü gününde devam etti. Saldırılarda çok sayıda ev, yollar ve altyapı hedef alındı.

Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şucaiyye'de abluka altındaki pek çok ailenin yardım istediği belirtildi.

Yaralıların evlerde ablukada olduğu, hastanelere ulaşamadığı aktarılan açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) abluka altındaki aileleri kurtarmak ve yaralılara ulaşmak için acil harekete geçmesi talep edildi.

İsrail ordusu 26 Haziran'da Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun hava saldırıları düzenlemiş, İsrail devlet televizyonu KAN, 27 Haziran'da ordunun, yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak mahalleye karadan girmeye başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde onlarca evi hedef aldı - Son Dakika

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