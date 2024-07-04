İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal etmeye devam ediyor

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İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nin dörtte birini işgal ettiğini ve bu işgali sürdürmeyi planladığını yazdı.

Gazete, uydu görüntüleri ve diğer görsel bilgi kaynaklarının analizine dayanan bir rapordan aktardığı haberinde, İsrail ordusunun halihazırda kontrol ettiği alanın Gazze Şeridi'nin yüzde 26'sına tekabül ettiğini paylaştı.

İsrail ordusunun işgal ettiği topraklardaki faaliyetlerinin "çeşitli" olduğu belirtilen haberde, "İsrail'in (askeri) üsleri genişlettiğini, altyapı ve hatta yollar inşa ettiği" ifade edildi.

Gazete, adı açıklanmayan üst düzey bir subayın, Gazze Şeridi'nde ele geçirilen toprakların "devam eden bir işgal girişimi" olduğunu belirttiğini aktardığı haberinde, askeri faaliyetlerin Gazze'nin işgaline ve uzun vadeli kontrolüne imkan tanıdığını ve yaklaşık dokuz ay süren savaşın ardından yüz binlerce Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyine sınır dışı edilmesinin kalıcı hale geldiğine dikkati çekti.

Haaretz, sosyal medyada yayınlanan videoların, askerlerin Gazze Şeridi'nde bazı yerlerde sinagoglar kurduğunu ve hatta yerleşim çağrısı yaptığını gösterdiğine yer verdi.

Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki yerleşimin İsrail'in güvenliğinin anahtarı olduğunu iddia ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.