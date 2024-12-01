İsrail Gazze'ye Saldırdı: 5 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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İsrail Gazze'ye Saldırdı: 5 Ölü, 4 Yaralı

İsrail'in Gazze'deki saldırısında 5 sivil öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırılar devam ediyor.

01.12.2024 19:49
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde sivilleri hedef alan saldırısında 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinde sivillerin olduğu bir noktayı bombaladı.

Görgü tanıkları Gazze'deki El-Vahde Caddesi yakınında sivillerin hedef alındığını ifade etti.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların olduğu 4 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 429 Filistinli öldü, 105 bin 250 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 797 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'ye Saldırdı: 5 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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