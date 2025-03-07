İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı planı! Netanyahu ''acil'' koduyla talimat verildi - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı planı! Netanyahu ''acil'' koduyla talimat verildi

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50 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı hazırlıklarını hızlandırması için güvenlik birimlerine talimat verdi. Haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Gazze'ye yönelik askeri operasyonlara yeniden başlanması için orduya derhal harekete geçme emri verdi.

07.03.2025 23:16
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İsrail hükümetinin güvenlik kademesine Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmak için derhal çalışma başlatılması direktifi verdiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ardından İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırı için planlama yaptığı aktarıldı.

ORDUYA TALİMAT VERDİ

Habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Gazze Şeridi'ne saldırılara tekrar dönülmesi için orduya hemen çalışmalara başlanması talimatı verdi.

Netanyahu'nun yakın çevresi, saldırılara geri dönülmesinin bir seçenek olarak masada tutulduğunu söylerken, ordu yetkilileri gerçekleştirilen toplantılarda bunun esirlerin hayatını riske atacağını Başbakan'a iletti.

NETANYAHU BİRİNCİ AŞAYAYI UZATMANIN PEŞİNDE

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

RAMAZAN'DA GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİ DURDURULDU

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurmuştu.

Buna karşın Hamas, "anlaşmanın tüm aşamalarına bağlılığını teyit ederek" ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor.

Bu bağlamda, Hamas hareketinden bir heyet bu akşam Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını görüşmek ve müzakereleri "ikinci aşamaya taşımak" amacıyla Kahire'ye gitti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İsrail\'den Gazze\'ye yeni saldırı planı! Netanyahu \'\'acil\'\' koduyla talimat verildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı planı! Netanyahu ''acil'' koduyla talimat verildi - Son Dakika

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