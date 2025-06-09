İsrail, Gemideki 12 Aktivisti Alıkoydu - Son Dakika
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İsrail, Gemideki 12 Aktivisti Alıkoydu

09.06.2025 18:02
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İsrail, Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisindeki 12 aktivisti alıkoydu, yarın mahkemeye çıkarılacaklar.

İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Madleen yelkenlisinde alıkoyduğu 12 aktivistin hala İsrail'e getirilmediği, donanmanın elinde olduğu bildirildi.

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezinden (Adalah) yapılan yazılı açıklamada, alıkonulan aktivistlerin yarın duruşma için mahkemeye çıkarılmasının beklendiği belirtildi.

"Adalah" hukuk ekibinin İsrail'in gözaltı süreçlerini ele alan mahkemeyle irtibata geçtiği aktarılan açıklamada, henüz karaya çıkarılmadığı belirtilen aktivistler için bugün hukuki süreç yürütülmeyeceği bilgisinin paylaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin, bugün sınır dışı edilemeyen Madleen gönüllülerinin, muhtemelen yarın mahkemeye çıkarılacağı bilgisini verdiği aktarıldı.

İsrail Göç İdaresinin 12 aktivistin şu an kendi gözetiminde olmadığını doğruladığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in alıkoyduğu 12 Madleen gönüllüsünü ülkeye girdikten sonra sınır dışı etme niyetinde olduğu belirtildi.

Gemide 12 kişi bulunuyor

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gemideki 12 Aktivisti Alıkoydu - Son Dakika

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