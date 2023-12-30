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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi: 4 Filistinli Yaralandı, Çok Sayıda Gözaltı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi: 4 Filistinli Yaralandı, Çok Sayıda Gözaltı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde düzenlediği baskınlarda en az 4 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı. El Halil, Nablus, Kalkilya ve Ramallah'a yapılan baskınlarda İsrail güçleri evlere girerek arama yaptı, çatışmalar yaşandı ve eşyalara zarar verildi. El-Celezun Mülteci Kampı'nda da çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Baskınlar Düzenledi: 4 Filistinli Yaralandı, Çok Sayıda Gözaltı
30.12.2023 - 07:21,
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde düzenlediği baskınlarda en az 4 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde, El Halil, Nablus, Kalkilya ve Ramallah'a baskınlar düzenledi.

El Halil'in güneyindeki Yatta beldesinde pek çok noktadaki baskınlarda İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada 4 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail güçleri baskın sırasında evlere girerek ve araçları durdurarak arama yaptı.

Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesinde de İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çatışma çıktı. İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermi, ses ve gaz bombası atarak karşılık verdi.

Nablus'taki baskının adresi ise Kusra ve Beyta beldeleri oldu. Kusra'da bir eve giren İsrail güçleri eşyalarına zarar verdi.

İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampındaki baskında da evlere girip çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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