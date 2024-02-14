İsrail güçleri Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria\'da baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı. Ramallah, El-Bira, Kalkilya, Tubas, Tulkerem, Nablus ve El Halil kentlerindeki ilçe ve kasabalara yapılan baskınlarda Filistinlilere müdahale edildi. İsrail'in Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 7 binin üzerine çıktı.

14.02.2024 10:03
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah, El-Bira, Kalkilya, Tubas, Tulkerem, Nablus ve El Halil kentlerindeki bazı ilçe ve kasabalara baskınlar düzenledi.

Askerler, baskına tepki gösteren bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Tubas kentine giren İsrail askerleri, buradaki bazı evler için yıkım işlemlerine başladı. Görgü tanıkları, kentin çeşitli noktalarından çatışma ve patlama sesleri geldiğini aktardı.

İsrail güçleri Kalkilya'da düzenledikleri baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti. Olaylarda en az 3 Filistinli gözaltına alındı.

Ramallah'ta Filistin Tıp Merkezi yakınlarındaki çok sayıda eve baskınlar yapılırken, Nablus'un doğusundaki Salim beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 2 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 7 binin üzerine çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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