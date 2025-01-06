İsrail Güçleri Filistinli Görevliyi Öldürdü

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RAMALLAH, 6 Ocak (Xinhua) -- İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyinde yer alan Meyselun kasabasında Filistinli bir güvenlik görevlisini öldürdü.

Ramallah merkezli Sağlık Bakanlığı, pazar günü yaptığı basın açıklamasında Sivil İşler Genel Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre 40 yaşındaki Hasan Rabaya'nın Meyselun'da İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Filistinli bir güvenlik kaynağı da Filistin güvenlik güçlerine çalışan Rabaya'nın İsrail özel kuvvetleri tarafından düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğünü belirtti. Kasabaya baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Rabaya'nın evini kuşattığını belirten kaynak daha sonra çatışma çıktığını ifade etti.

Meyselun Belediye Başkanı Hamad Rabaya, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin bir evi kuşattığını ve çevreden silah sesleri duyulduğunu söyledi. Belediye başkanı, İsrail güçlerinin bir kişinin cansız bedenini askeri araca taşırken görüldüğünü de bildirdi.

Filistin Yönetiminin Tutuklu ve Eski Mahkum İlişkileri Komisyonu ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamaya göre İsrail işgal güçleri son 24 saat içinde Batı Şeria'da aralarında çocuk ve eski mahkumların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli yetkililerinin verdiği istatistiklere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana gerilimin tırmandığı Batı Şeria'da İsrail'in açtığı ateş ya da düzenlediği bombardımanlarda 820'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.