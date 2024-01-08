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İsrail güçleri Gazze'de beyaz bezle ayrılmaya çalışan kadını vurdu - Son Dakika
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İsrail güçleri Gazze'de beyaz bezle ayrılmaya çalışan kadını vurdu

İsrail güçlerinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde elinde beyaz bezle ve yanındaki bir çocukla bölgeden ayrılmaya çalışan bir kadını vurduğu anlara ait görüntü sosyal medyada yayımlandı. Görüntüde, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin ellerinde beyaz bayraklarla bölgeden ayrılmaya çalıştıkları görülüyor. Vurulan kadının kimliği ve akıbeti ise bilinmiyor.

08.01.2024 - 21:29,
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İsrail güçleri işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde elinde beyaz bezle ve yanındaki bir çocukla bölgeden ayrılmaya çalışan bir kadını vurdu. İnsanlık dışı saldırıya ait o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Middle East Eye'nin elde ettiği görüntünün 12 Kasım'da Gazze şehir merkezinde kaydedildiği belirtildi. Görüntüde, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda sivilin ellerinde beyaz bayraklarla bölgeden ayrılarak güneye gitmeye çalıştıkları görülüyor.

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Yanlarına alabildikleri birkaç poşetle yola çıkan Filistinli siviller bir sokakta ilerlemeye çalışıyor. Grubun önünde yer alan bir kadın, elinde beyaz bez ve yanındaki çocukla bir sokağa doğru ilerlerken silah sesi duyuluyor. O anda vurulan kadın yere yığılırken yanındaki çocuk ve gruptaki diğer Filistinliler panikle sağa sola kaçıyor. Görüntüyü yakındaki binadan kayda alan kişinin "kadın vuruldu" dediği işitiliyor.

Grupta yer alan bir Filistinlinin vurulan kadına yardıma gittiği yer alan görüntüde, olayın sonrasına ilişkin bir detay bulunmuyor. Vurulan kadının kimliği ve akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail keskin nişancılarının Gazze'de Filistinli sivilleri hedef aldığına ilişkin görüntüler sık sık gündeme geliyor. Gazze'nin kuzeyindeki Şatı Mülteci Kampı'nda İsrail keskin nişancılarının vurduğu bir baba ile küçük kızının görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

İsrail Güçleri Gazze'de Bir Kadını Vurdu
İsrail keskin nişancılarının vurduğu Gazzeli baba ve küçük kızı
İsrail güçleri Gazze\'de beyaz bezle ayrılmaya çalışan kadını vurdu
Kaynak: AA
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