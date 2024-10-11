İsrail Güvenlik Kabinesi Karar Alamadı

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İsrail güvenlik kabinesinin gece saatlerinde gerçekleştirdiği oturumda İran'a yapacağı saldırı konusunda sonuca varamadığı bildirildi.

Yediot Ahranot'un haberine göre, İsrail Güvenlik ve Siyasi Kabinesi Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında gece yaklaşık 4 saat süren oturumunun ardından İran'a yapılacak saldırıya ilişkin karar almadı, oylama yapılmadı.

Haberde, karar alınmadığı için İsrail Güvenlik ve Siyasi Kabinesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a henüz yetki vermediği kaydedildi.

Karar alınamaması nedeniyle Savunma Bakanı Gallant'ın İran'a saldırıyı görüşmek üzere gideceği Washington'daki Pentagon ziyareti de ertelendi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde Netanyahu'ya "Beyrut'a saldırılarını en aza düşürmesini" istediği öne sürüldü.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.