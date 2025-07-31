İsrail, Hadalin'in Cenazesini Teslim Etmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Hadalin'in Cenazesini Teslim Etmiyor

31.07.2025 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail makamları, Filistinli aktivist Hadalin'in cenazesini belirledikleri şartlarla teslim etmiyor.

İsrail makamları, 28 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından vurularak öldürülen Filistinli aktivist Avde Hadalin'in naaşını, cenaze törenine ilişkin bazı şartlar öne sürerek teslim etmeyi reddediyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail makamları, Oscar ödüllü belgesele katkı sağlayan Filistinli aktivist Hadalin'in cenazesini, otopsisi dün tamamlamasına rağmen alıkoymaya devam ediyor.

Haberde, "İsrail polisi ve ordusu, cenaze töreni için belirledikleri şartları kabul etmelerini talep ederek Hadalin'in cenazesini ailesine teslim etmeyi reddediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail makamlarının belirlediği şartlara göre, "Hadalin'in Umm el-Hayr köyündeki evinin yakınında taziye çadırı kurulmaması, cenazenin komşu belde Yatta'ya defnedilmesi ve cenaze törenine katılanların sayısının 15'i geçmemesi" isteniyor.

Hadalin'in ailesinin ise bu şartları kabul etmediği belirtiliyor.

Umm el-Hayr'daki aktivistler: Son derece zor şartlar altında yaşıyoruz

Öte yandan, Umm el-Hayr köyündeki aktivistler yaptıkları açıklamada, "son derece zor şartlar altında yaşadıklarını" duyurdu.

Hadalin'in cenazesinin teslim edilmediğini belirten aktivistler, Hadalin'in öldürülmesinin ardından köyde 14 Filistinlinin gözaltına alındığını, köydeki gazeteciler ve uluslararası aktivistlerin çıkarıldığını açıkladı.

İsrail'in Hadalin için taziye çadırı kurulmasını engellediğini belirten aktivistler, Umm el-Hayr'da yaşananların ve Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılma girişimlerinin dünya kamuoyuna duyurulması çağrısı yaptı.

İsrailli saldırgan, Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinliyi öldürmüştü

Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi isimli bir İsrailli, 28 Temmuz'da El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da sağa sola rastgele ateş açmıştı.

Levi'nin saldırısı sonucu "En İyi Belgesel" dalında 2025 yılında Oscar kazanan "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin hayatını kaybetmişti.

İsrail mahkemesi, Filistinli aktivisti öldürdüğü anlara ilişkin görüntüsü de yayımlanan Levi'nin yalnızca ev hapsine alınmasına hükmetmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Levi'ye yönelik yaptırımı kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hadalin'in Cenazesini Teslim Etmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Bursa’da motosiklet kazası 1 kişi hayatını kaybetti Bursa'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Edirne’den acı haber Uzman çavuş şehit oldu Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
“Müziğin sesini kısın“ diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı "Müziğin sesini kısın" diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

17:28
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt
KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
16:50
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti’nin Grup Başkanı veremez
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
08:54
Karşılamaya damga vuran an Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
08:32
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
08:16
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
07:56
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
07:38
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
07:21
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
01:13
ABD’den İran ve Rusya yaptırımı 155 kişi ve kurum hedefte
ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte
01:09
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
00:00
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi
Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 19:48:28. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Hadalin'in Cenazesini Teslim Etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.