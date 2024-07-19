İsrail Halkının Yüzde 54'ü Gazze Şeridi'nde Ateşkese Destek Veriyor

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İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 54'ünün Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasını ve Hamas ile esir takası anlaşması yapılmasını desteklediğini ortaya koydu.

İsrail'in "Maariv" gazetesi, 502 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen anketin sonuçlarını yayınladı.

Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 54'ü Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasını ve Hamas ile esir takası anlaşması yapılmasını desteklerken, yüzde 24'ü karşı çıktı. Ankete katılanların yüzde 27'si ise bu konuda çekimser kaldı.

Ayrıca ankette bugün seçim olsa 120 sandalyeli İsrail Meclisinde Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud'un 21, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin ise 23 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

Ankette, Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisinin 14 sandalye alacağı, Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Var Partisi'nin ise İsrail Evimiz Partisi'ni takip edeceği kaydedildi.