İsrail-Hamas Ateşkes Görüşmeleri Devam Ediyor

(ANKARA) - Arabulucular, ocak ayında başlayan 42 günlük kırılgan ateşkesi uzatmak için görüşmelere devam ederken, İsrail ve Hamas, dün ateşkes müzakerelerinin bir sonraki aşamasına hazırlandıklarının sinyalini verdi. İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakereleri için yarın Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderecek.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından ikinci aşama müzakereleri hala başlamadı. İsrail, görüşmelere hazırlandığını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail, ABD tarafından desteklenen arabulucuların davetini kabul etti ve müzakereleri ilerletmek amacıyla pazartesi günü (yarın) Doha'ya bir heyet gönderecek" denildi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, ateşkesin ikinci aşama görüşmelerinin başlaması için "olumlu göstergeler" olduğunu söylerken, ayrıntılara girmedi. Hamas'tan bir heyet, halihazırda Kahire'de, Katar'dan yetkililerin yanı sıra görüşmelerin kolaylaştırılmasına yardımcı olan Mısırlı arabulucularla ateşkes görüşmeleri yapıyor. Taraflar, savaşı sona erdirmenin yolunu açabilecek anlaşmanın bir sonraki aşamasına geçmeyi hedefliyor.

Hamas sözcüsü Abdel-Latif Al-Qanoua, yaptığı açıklamada, "Halkımızın taleplerini karşılayacak şekilde ikinci aşama müzakerelere katılmaya hazır olduğumuzu teyit ediyor ve Gazze Şeridi'ne yardım etmek ve acı çeken halkımız üzerindeki ablukayı kaldırmak için çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Heyetinin Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hasan Mahmud Reşad'la görüşmesini bildiren daha sonraki bir açıklamada Hamas, grubun Gazze'yi seçimlere kadar yönetmek üzere "ulusal ve bağımsız" olarak tanımladığı kişilerden oluşan bir komite kurulmasını onayladığını teyit etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, daha önce Kahire'nin, İsrail-Gazze savaşının sona ermesinin ardından Gazze'nin yönetimini üstlenecek bağımsız ve profesyonel Filistinli teknokratlardan oluşan bir idari komite kurulması konusunda Filistinlilerle işbirliği içinde çalıştığını söylemişti. Sisi'nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Orta Doğu Rivierası" vizyonuna karşı Mısır'ın Gazze için alternatif yeniden inşa planının kabul edildiği Arap Zirvesi sırasında geldi.

Gazze ateşkes anlaşması, Hamas'ın elinde kalan 59 rehinenin ikinci aşamada serbest bırakılmasını ve bu aşamada savaşın sona erdirilmesi için nihai planların müzakere edilmesini öngörüyor. Hamas, yaklaşık 2 bin Filistinli mahkum ve tutukluya karşılık, 33 İsrailli ve beş Taylandlı rehineyi serbest bıraktı. İsrailli yetkililer, kalan 59 rehinenin yarısından daha azının hala hayatta olduğuna inanıyor.

İsrail'in saldırıları devam ediyor

Diplomatik temaslar devam ederken, Gazze sağlık yetkilileri ayrıca, dün İsrail'in bir hava saldırısında, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta iki Filistinlinin öldüğünü bildirdi. İsrail ordusu, uçaklarının İsrail'den Gazze'nin güneyine geçen bir insansız hava aracını ve başarısız bir kaçakçılık girişimi olduğu anlaşılan bu aracı almaya çalışan "birkaç şüpheliyi" vurduğunu söyledi.

Saldırı, İsrail'in 7 Mart Cuma günü Gazze'de iki kişiyi öldürdüğü bir insansız hava aracı saldırısının ardından geldi. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki birliklerinin yakınında faaliyet gösteren ve yere patlayıcı bir cihaz yerleştiren bir grup şüpheli militana saldırdığını söyledi.

Gazze sağlık yetkililerine göre, İsrail'in yerleşim bölgesine yönelik saldırıları 48 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu. Ayrıca Gazze nüfusunun neredeyse tamamını yerinden etti ve İsrail'in reddettiği soykırım ve savaş suçu suçlamalarına yol açtı.

Ateşkesin ilk aşaması geçen hafta sona erdi. İsrail o tarihten bu yana Gazze'ye giren tüm mallara tam bir abluka uygularken, Hamas'tan Gazze savaşını sona erdirecek müzakerelere başlamadan kalan rehineleri serbest bırakmasını talep ediyor.