İsrail Hapishanelerinde 4 Gazzeli Mahkum Hayatını Kaybetti

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RAMALLAH, 31 Aralık (Xinhua) -- 4 Gazzeli mahkum, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Esir İşleri Komisyonu ve Esirler Derneği'nin pazartesi günü yaptığı ortak basın açıklamasında dört mahkumun 44 yaşındaki Muhammed el-Akka, 52 yaşındaki Samir el-Kahlut, 58 yaşındaki Züheyr el-Şerif ve 57 yaşındaki Muhammed Lebed olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre bu ölümlerle birlikte İsrail hapishanelerinde son 24 saat içinde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 5'e, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısıysa 54'e yükseldi.

Tutuklu ölümlerinin "büyüyen bir insani felaket" olarak nitelendirildiği açıklamada cezaevi yönetiminin "mahkumları sistematik ve aleni bir şekilde tasfiye etmeye" çalıştığı belirtildi.

Mahkumların ölümünden tamamen İsrail Cezaevi Servisi sorumlu tutulurken, uluslararası insan hakları sistemine İsrail liderlerinin savaş "suçlarından" hesap vermesini sağlamak üzere harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail Cezaevi Servisi'nden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.