İsrail Hapishanelerinde Gazze Tutuklularına İşkence

İsrail hapishanelerinde tutulan Gazze Şeridi tutuklularının, şiddetli dayak, elektrik şoku, yiyecek ve sudan mahrum bırakma gibi en korkunç gözaltı politikalarına maruz kaldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, bazı İsrail hapishanelerindeki Gazzeli tutukluları ziyaretin ardından ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, cezaevi sisteminin, çeşitli hapishanelerde ve kamplarda en korkunç gözaltı politikaları ve koşullarına maruz kalan Gazzeli tutukluların da aralarında bulunduğu tutuklu ve hükümlülere yönelik organize suçları dayatmaya devam ettiği vurgulandı.

Güneydeki kötü şöhretli "Sde Teiman" kampı ve Negev Hapishanesinin, tutuklulara yönelik prosedür ve ihlallerin vahşeti açısından ön sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, bu durumun devam etmesi halinde daha fazla can kaybının yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden onlarca Gazzeli esirin yanı sıra 4 tutuklunun daha birkaç gün içinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail'in, Gazzeli yüzlerce tutukluya zorla kaybetme suçunu dayattığına işaret edilen açıklamada, İsrail Cezaevi idaresinin yasa dışı savaşçı olarak sınıflandırdığı tutuklu sayısının mart başında 1555'e ulaştığı kaydedildi.

Negev Hapishanesindeki tutukluların, ihtiyaçlarını giderecekleri tuvaletin bulunmaması nedeniyle aşağılayıcı ve insanlık dışı koşullarda ilkel yöntemler kullanmak zorunda kaldıkları vurgulanan açıklamada, cezaevinde özellikle uyuz gibi cilt hastalıklarının yaygınlaştığı ve bunun sağlık koşullarını daha da kötüleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Sde Teiman kampındaki tutuklulara yönelik işkence ve kötü muamelenin hala devam ettiği, tutukluların ağır ihlallere ve ağır gözaltı koşullarına maruz kaldığına değinildi.

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik suçlarından dolayı hesaba çekilmesi için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi istenen açıklamada ayrıca, uluslararası alanda tecrit edilmesi ve dokunulmazlığının sona erdirilmesi için İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu.

Filistinli tutuklular, İsrail hapishanelerindeki zor koşulları anlattı

Açıklamada ifadelerine yer verilen bir tutuklu, uyuz ve çıban hastalığına yakalandığını, şiddetli dayak yediğini, dişinin kırıldığını ve sürekli ağrı çektiğini aktardı.

İsmi açıklanmayan tutuklu, ayrıca sol kulağına su dökülmesi sonucu sol kulağındaki işitme duyusunu da kısmen kaybettiğini vurguladı.

Açlık sıkıntısı yaşadıklarını ve kendilerine çok az miktarda yiyecek verildiğini belirten tutuklu, cezaevi yönetiminin tekrar tekrar arama, sözlü taciz, kelepçeleme ve sayım veya güvenlik kontrolleri sırasında tutukluları diz çöktürme gibi aşağılayıcı icraatlarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Hapishane koşulları cehennem gibi

Diğer bir tutuklu, hapishane koşullarının cehennem gibi kötü olduğuna dikkati çekerek, kendisinin sürekli hakarete, sistematik aşağılamaya ve aç bırakma politikasına maruz kaldığını, kafasına sert darbeler vurulması sonucu derin yaralar oluştuğunu, kaburgalarının kırıldığını, birkaç kez bilincini kaybettiğini ifade etti.

Sde Teiman kampındaki tutuklulardan biri, askerlerin kendilerine kötü davrandığına, tutukluların tekrar tekrar baskılara, dayaklara ve göz yaşartıcı gazlara maruz kaldığına işaret etti.

Bir diğer tutuklu, göğüs bölgesinin şiddetli şekilde darp edildiğini, bu nedenle ciddi nefes darlığı yaşadığını, kendisine elektrik şoku verildiğini ve silah kullanıldığını belirtti.

Başka bir tutuklu da üzerindeki giysilerin tamamen çıkarıldığını ve kendisine sopalarla ve asker botlarıyla defalarca şiddetli bir şekilde vurulduğunu aktardı.

Diğer bir tutuklu ise İsrail güçlerinin tutukluları tamamen çırılçıplak soyunmaya zorladığını, ardından ağır dayak ve hakaretlere maruz bıraktığını ve onları bir kamyona bindirerek bütün gece işkence ettiklerini ve aşağıladıklarını ifade etti.