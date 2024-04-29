İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli tutukluların çoğu sağlık sorunları yaşıyor

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinden son zamanlarda serbest bırakılan Filistinli tutukluların çoğunun sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumuna ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son dönemde "idari tutuklular" ve hüküm sürelerini tamamlayanlardan oluşan az sayıdaki Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.

Ancak İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinlilerin çoğunun sağlık sorunları yaşadığı, bazılarının ise tedavi için hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Yaşanan sağlık sorunlarının "katı gözaltı koşulları ve Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail Cezaevi İdaresinin tırmandırdığı sistematik politikalardan" kaynaklandığı ifade edildi.

İsrail Cezaevi İdaresinin uyguladığı sistematik politikalardan bazılarının "işkence, aç bırakma ve serbest bırakıldıktan sonra hayatını kaybetmesine yol açacak eziyetler" olduğuna dikkati çekildi.

Son dönemde serbest bırakılan Filistinlilerin bazılarının vücutlarındaki ağrılardan şikayet ettiği, kalıcı tedavi gerektiren sağlık sorunları yaşadığı, bazılarının ise tutukluluk sürecinde maruz kaldığı darp sonucu kemiklerinin kırıldığı aktarıldı.

Bu kişilerden bazılarının aradan geçen zamana rağmen hala tutukluluk sürecinin olumsuz etkilerini üzerlerinde taşıdığı, kilo kaybı, halsizlik ve görünümlerindeki belirgin değişikliğe dikkati çekildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze'deki saldırıları takiben İsrail hapishanelerinde artan katı uygulamaların sürmesi durumunda sağlık koşullarının daha da kötüleştireceği ve sağlıklı kişileri bile hasta edebileceği uyarısında bulundu.

Filistinli ve uluslararası insan hakları örgütlerine göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı 3 bin 660'ı "idari tutuklu" olmak üzere 9 bin 500'ü geçti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.