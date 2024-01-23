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İsrail: Hedefimiz olan mutlak zafere ulaşmak için bir an bile durmayacağız - Son Dakika
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İsrail: Hedefimiz olan mutlak zafere ulaşmak için bir an bile durmayacağız

İsrail hükümeti, son 24 saatte 24 subay ve askerin öldürülmesine rağmen, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüreceğini açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant ve 'Savaş Kabinesi' üyesi Benny Gantz, bakanlar kurulu toplantısı sonrasında ortak yazılı açıklama yaptı. İsrail ordusu Gazze'de çıkan çatışmalarda son 24 saatte, 24 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail: Hedefimiz olan mutlak zafere ulaşmak için bir an bile durmayacağız
23.01.2024 - 19:00,
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İsrail hükümeti, son 24 saatte, 24 subay ve askerinin öldürülmesine rağmen, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüreceğini açıkladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant ve "Savaş Kabinesi" üyesi Benny Gantz, bakanlar kurulu toplantısı sonrasında ortak yazılı açıklama yaptı.

Buna göre Netanyahu, "saldırıların başlangıcından bu yana en zor günlerden birinin yaşandığını" ve 24 askerin öldüğünü belirterek, "İsrail ordusu felaketle ilgili kapsamlı bir inceleme yürütüyor ve biz de ders almalı ve askerlerimizin güvenliği için her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Büyük bedeller ödediklerini dile getiren Netanyahu, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin anısına saygıyla başımızı eğiyoruz ama alternatifsiz bir hedef olan mutlak zafere ulaşmak için bir an bile durmayacağız."

Bakan Gallant ise "Dün 24 savaşçımızın, can evlatlarımızın ölümüyle ilgili aldığımız acı haber, acı bir darbedir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail askerlerinin Gazze'nin derinliklerinde bulunduğunu aktaran Gallant, "Kuzeyde (Lübnan sınırında) olup biten her şeyi izliyoruz. Hizbullah provokasyona devam ediyor. Biz hazırız. Savaş istemiyoruz ama kuzeyde gelişebilecek her türlü duruma da hazırlıklıyız." açıklamasını yaptı.

Benny Gantz da yaşananları "acı verici" olarak nitelendirerek, "Hiç şüphem yok ki dün (askerler) göreve başladıklarında bizim (savaşa) devam etmemizi amaçladılar, biz de bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Gazze'de çıkan çatışmalarda son 24 saatte, 24 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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