İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait bazı askeri binaları ve altyapıyı hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının gün içinde Hizbullah'a ait hedeflere yeni saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, vurulan hedefler arasında Aytarun bölgesi ile Ayta eş-Şaab'da birer askeri bina ve Hizbullah altyapısının yanı sıra Lübnan'ın güneyindeki Şakra'da bir düşman yapısının bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirilmişti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.