İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait bazı askeri binaları ve altyapıyı hedef aldıklarını duyurdu. Savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Aytarun bölgesi, Ayta eş-Şaab ve Şakra'da bulunan askeri binalar ile Hizbullah altyapısı hedef alındı. Öte yandan, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirilen hava saldırısında 1 Hizbullah mensubunun öldüğü belirtildi. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken aynı zamanda Lübnan Hizbullahı ile kuzey sınırında çatışmalar yaşanıyor.

18.06.2024 00:09
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait bazı askeri binaları ve altyapıyı hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının gün içinde Hizbullah'a ait hedeflere yeni saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, vurulan hedefler arasında Aytarun bölgesi ile Ayta eş-Şaab'da birer askeri bina ve Hizbullah altyapısının yanı sıra Lübnan'ın güneyindeki Şakra'da bir düşman yapısının bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirilmişti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika

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