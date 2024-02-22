İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde saldırılarına devam ediyor - Son Dakika
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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusu Lübnan\'ın güneyinde saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla, bazı noktalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarına devam etti. Savaş uçakları ve topçu birlikleri, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Aynı zamanda İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shimona ve Kfar Yuval'a roketlerin fırlatıldığı noktalar ve Lübnan'ın güneyindeki Cibbeyn bölgesi de topçu atışıyla vuruldu. Çatışmalarda bir füze nedeniyle yangın çıktı ancak can kaybı yaşanmadı. Çatışmalarda toplamda 206 Hizbullah üyesi, 11 Emel üyesi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi, 12 Hamas üyesi, 43 Lübnanlı sivil, 1 asker, 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

22.02.2024 17:33  Güncelleme: 17:48
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla, bazı noktalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarına devam etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, savaş uçakları Harun er-Ras'ta bir bina, Kfar Kila ve Hiyam bölgelerine, Hizbullah'a ait hedefler olduğu gerekçesiyle saldırdı.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shimona ve Kfar Yuval'a roketlerin fırlatıldığı noktalar ve Lübnan'ın güneyindeki Cibbeyn bölgesi de topçu atışıyla vuruldu.

Öte yandan, İsrail basınındaki haberlere göre, Lübnan'ın güneyinden atılan bir füze, Kfar Yuval'da yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 206 Hizbullah, 11 Emel, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker, 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Filistin, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde saldırılarına devam ediyor - Son Dakika

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