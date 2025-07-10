İsrail Hükümeti Ateşkese İtiraz Ediyor - Son Dakika
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İsrail Hükümeti Ateşkese İtiraz Ediyor

10.07.2025 12:23
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İsrail'in aşırı sağcı bakanları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmalarına karşı çıkıyor.

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bakanlar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önüne geçmek için çabalarını yoğunlaştırdı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önceki ateşkes müzakere süreçlerinde olduğu gibi anlaşmaya varılmaması için çaba sarf ediyor.

Devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Smotrich kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin mantıksız olduğunu ileri sürdü.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden bir ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla çekilmesinin Hamas'ın söz konusu bölgelere girerek yeniden silahlanmasına neden olacağını savunan Smotrich'in bugün planlanan toplantılarını iptal ettiği ve Gazze'de ateşkes anlaşması konusunda istişare toplantıları düzenleme kararı aldığı belirtildi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de X hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkes ve esir takası müzakereleri yoğunlaştıkça Hamas'ın İsraillileri kaçırma motivasyonunun yükseldiğini ve bunun dün bir İsrail askerinin öldürülmesine neden olduğunu savundu.

Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen Ben-Gvir, "Anlaşma için çabalamayı bırakın." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü, fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Maliye, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hükümeti Ateşkese İtiraz Ediyor - Son Dakika

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