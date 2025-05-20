İsrail Hükümeti Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika
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İsrail Hükümeti Tehdit Oluşturuyor

Yair Golan, İsrail hükümetinin sivillere karşı savaş yürüttüğünü ve ülke için tehdit olduğunu belirtti.

20.05.2025 10:58
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İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, İsrail hükümetinin ülkeye tehdit oluşturduğunu belirterek "Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi kendisine hedef olarak belirlemez." dedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Golan, hükümetin son dönemde Gazze Şeridi'nde başlattığı şiddetli kara saldırıları, Filistinlileri Gazze'nin güneyine ve buradan başka ülkelere sürme hedefine değindi.

Hükümetin "intikamcı, ahlaksız insanlarla dolu, güçsüz olduğunu" ve İsrail'in varlığına bir tehdit oluşturduğunu belirten Golan, "Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi kendisine hedef olarak belirlemez. İsrail milletler arasında bir parya devleti olmaya doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.

İsrail'de Golan'ın açıklamalarına iktidar ve muhalefetten tepkiler yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan'ın "çocukları öldürmeyi hedeflediğini söylemesine" karşın, Gazze'ye saldırılarıyla "buradaki esir askerleri kurtarmayı ve Hamas'ı yenmek için savaştıklarını" iddia etti.

Ana muhalefet partisi Gelecek Var lideri Yair Lapid de "askerlerin hobi için çocuk öldürdüğünü söylemenin yalan ve düşmanlara bir hediye olduğunu" savunarak, Golan'ın açıklamalarını kınadı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

İsrail hükümeti, kıtlığı önlemek için Gazze'ye temel gıda girişine izin vereceğini duyurdu. İsrail hükümetinin bu adımına aşırı sağcılardan itiraz gelirken pazartesi Gazze'ye sadece 5 tır temel gıda maddesi ulaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hükümeti Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika

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