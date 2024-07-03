İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli genç yaşamını yitirdi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile roketli saldırı düzenledi.
Saldırıda 4 Filistinli genç öldü.
Tulkerim kentinde İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saatte öldürülen Filistinli sayısı 6'ya yükseldi.
Son Dakika › Güncel › İsrail İHA ile Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırdı: 4 Filistinli genç öldü - Son Dakika
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