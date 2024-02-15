İsrail İHA saldırısında 4 kişi öldü

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde 3 katlı bir binaya insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, aynı aileden 4 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'e ait İHA'nın, Nebatiye kentine bağlı Mercayun bölgesinde 3 katlı bir binayı güdümlü füze ile hedef aldığı ifade edildi.

Hedef alınan binanın enkazından Hüseyin Bercavi, eşi ve çocuğunun ölü çıkarıldığı aktarılan haberde, enkazda bir kişinin daha olduğunun tahmin edildiği ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Haberde, binadan yaralı çıkan bazı sivillerin olduğu bilgisine de yer verildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'a yönelik saldırılarında ölen sivil sayısı 38'e yükseldi.

İsrail'in dün Lübnan'a başlattığı geniş hava saldırısı

İsrail ordusu, Safed kentindeki Kuzey Komuta Merkezi'ne füze ile düzenlenen saldırının ardından dün Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları başlattı.

Saldırılarda Savana beldesinde 2 çocuk ve anneleri ile 2 Hizbullah mensubu öldü.