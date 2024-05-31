İsrail İHA'sı Lübnan'da ambulansı hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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İsrail İHA'sı Lübnan'da ambulansı hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail İHA\'sı Lübnan\'da ambulansı hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nakure beldesi yakınlarında bir ambulansa saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Hedef alınan ambulansın Hizbullah'a bağlı Sağlık Heyeti'ne ait olduğu belirtildi.

31.05.2024 15:31
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İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyinde ambulansı hedef aldığı, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın yayımladığı habere göre İsrail, Lübnan'ın sınır hattındaki Nakure beldesi yakınlarında bir ambulansa İHA ile saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

İsrail'in hedefindeki ambulansın, Hizbullah'a bağlı Sağlık Heyeti'ne ait olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı Lübnan'da ambulansı hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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