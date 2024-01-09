İsrail İHA\'sı Lübnan\'da bir aracı hedef aldı

İsrail'e ait insanız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait İHA, Sur kentine bağlı Ganduriyye köyü yakınlarında bir aracı vurdu.
Aracın seyir halinde olduğu, saldırının ardından olay bölgesine ambulansların nakledildiği ifade edildi.
İsrail dün de Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in bulunduğu aracı vurmuş, saldırıda Tavil hayatını kaybetmişti.
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